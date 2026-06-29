Зырянов о переходе Аугусто в «Зенит»: «Футболист взрослый, должен нас усилить»

Председатель правления «Зенита» Константин Зырянов прокомментировал покупку нападающего «Трабзонспора» Фелипе Аугусто.

Клуб из Санкт-Петербурга презентовал новичка в понедельник, 29 июня на мероприятии перед матчем 1/16 финала ЧМ-2026 Бразилия — Япония.

«Аугусто — атакующий игрок, он может закрыть несколько позиций. Универсальный. Последний сезон он очень хороший провел. Футболист взрослый, должен нас усилить. Сложные ли были переговоры? Любые переговоры сложные, эти — не исключение.

По регламенту в заявке может быть 12 иностранцев, поэтому укладываемся в лимит. Игроки, которые были в аренде до этого, Ренан и Ду Кейрос, снова отправятся в аренду. Позиция форварда теперь закрыта? Хороший вопрос. Будем искать еще кого-нибудь», — заявил Зырянов.

Фелипе Аугусто выступал за «Трабзонспор» с июля 2025 года. В сезоне-2025/26 форвард провел за команду 40 матчей во всех турнирах и забил 15 голов.

«Зенит» подписал контракт с 22-летним бразильцем по схеме «4+1». По данным «СЭ», российский клуб заплатил за футболиста 15 миллионов евро сразу, еще пять миллионов могут быть выплачены в качестве бонусов.