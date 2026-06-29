Аугусто — о переходе в «Зенит»: «Это большой шаг в карьере»

Нападающий «Зенита» Фелипе Аугусто поделился эмоциями от перехода в российскую команду из «Трабзонспора».

22-летний бразилец подписал контракт по схеме «4+1».

«Это большой шаг в карьере. Я играл в Бельгии и Турции. Представляю, что такое европейский футбол. Воспринимаю переход в «Зенит» как большой вызов для себя. Я сразу же выразил большое желание перейти в «Зенит», потому что мне хотелось воспользоваться этой возможностью. Счастлив, что я здесь. Надеюсь, показывать лучшее, на что способен.

Когда появились новости об интересе «Зенита», два мох близких друга — Густаво Мантуан и Педро, с которыми мы прекрасно знакомы по «Коринтиансу» — сразу же написали мне: «Приезжай обязательно, переходи». Здорово, когда есть бразильцы в команде, и особенно, когда есть друзья в команде. Они помогают адаптироваться гораздо быстрее.

Моя любимая роль на поле — центральный нападающий, «девятка». Поэтому я выбрал себе 9-й номер. Но в целом у меня есть опыт игры и на краю атаки, вторым нападающим. Моя задача — забивать голы, помогать команде. Где тренер скажет играть, там я и буду.

Петербург — очень красивый город. Я вчера немного погулял, сегодня чуть-чуть прошелся, посмотрел. Мне очень нравится архитектура, памятники. Все, что я видел, поразило меня своей красотой», — сказал Аугусто.