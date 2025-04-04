Зорин: «Отношение к Соболеву после перехода в «Зенит» осталось нейтральным»

Полузащитник «Ахмата» Даниил Зорин в интервью «СЭ» рассказал о своем отношении к нападающему «Зенита» Александру Соболеву после ухода из «Спартака».

«Отношение к Соболеву особо не поменялось. Это его дело, он принял такое решение. Вся эта ситуация с переходом происходила долго, было много непонятного и с его позицией по «Спартаку». Не скажу, что мое отношение поменялось — оно осталось нейтральным. Не видел, чтобы ребята с ним смеялись, общались. Мы футболисты, занимаемся одним делом — поздороваться перед игрой нормально. Но на поле мы все соперники», — сказал Зорин «СЭ».

Соболев перешел в «Зенит» из «Спартака» в августе 2024 года. Футболист подписал контракт с клубом из Санкт-Петербурга до конца июня 2027 года.

В 15 матчах РПЛ в составе «Зенита» Соболев ни разу не отметился результативными действиями. В Кубке России у него 2 мяча и 1 голевая передача в 6 играх.