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4 апреля 2025, 12:30

Зорин: «Отношение к Соболеву после перехода в «Зенит» осталось нейтральным»

Артем Бухаев
Корреспондент
Дмитрий Барулев
Корреспондент

Полузащитник «Ахмата» Даниил Зорин в интервью «СЭ» рассказал о своем отношении к нападающему «Зенита» Александру Соболеву после ухода из «Спартака».

«Отношение к Соболеву особо не поменялось. Это его дело, он принял такое решение. Вся эта ситуация с переходом происходила долго, было много непонятного и с его позицией по «Спартаку». Не скажу, что мое отношение поменялось — оно осталось нейтральным. Не видел, чтобы ребята с ним смеялись, общались. Мы футболисты, занимаемся одним делом — поздороваться перед игрой нормально. Но на поле мы все соперники», — сказал Зорин «СЭ».

Соболев перешел в «Зенит» из «Спартака» в августе 2024 года. Футболист подписал контракт с клубом из Санкт-Петербурга до конца июня 2027 года.

В 15 матчах РПЛ в составе «Зенита» Соболев ни разу не отметился результативными действиями. В Кубке России у него 2 мяча и 1 голевая передача в 6 играх.

Даниил Зорин.«В будущем хочу играть в «Спартаке», но сейчас нужно принимать новый вызов». Зорин — о переходе в «Ахмат»
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Александр Соболев
ФК Ахмат
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Даниил Зорин
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
Результаты / календарь
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30 тур
8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика - : -
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 3
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
П
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
Педро
Педро

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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