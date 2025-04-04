Зорин: «Станкович — душевный человек. Мы стараемся слушать каждое слово»

Полузащитник «Ахмата» Даниил Зорин, арендованный у «Спартака», в интервью «СЭ» ответил на вопрос об отношениях с главным тренером красно-белых Деяном Станковичем.

— Какие у тебя сложились отношения с Деяном Станковичем?

— Он достаточно душевный человек. Много нас поддерживает, старается помогать ребятам. Сам Станкович много раз говорил, что это очень важная часть тренерской работы. Он часто подсказывает на тренировках, в играх, даже если что-то не получается, дает право на ошибку. Нет давления с его стороны.

— Когда в команду приходит тренер с большим именем в футболе, как это влияет на работу?

— Ты понимаешь, что твой тренер сам работал с великими специалистами, великими игроками. Он забивал сумасшедшие голы на высоком уровне. Деян подсказывает, а мы стараемся слушать каждое слово.

В текущем сезоне 21-летний Зорин забил 2 мяча и отдал 3 голевые передачи в 10 матчах за красно-белых. В феврале он на правах аренды перешел в «Ахмат».

«Спартак» (44 очка) занимает второе место в турнирной таблице РПЛ.