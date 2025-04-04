Зорин надеется, что аренда в «Ахмат» станет последней: «В будущем хочу играть в «Спартаке»

Полузащитник «Ахмата» Даниил Зорин в интервью «СЭ» поделился эмоциями от перехода в «Ахмат» на правах аренды.

— Как относишься к очередной аренде?

— Вполне нормально. Обычный футбольный опыт. Конечно, хочется играть в топ-клубах, показывать себя на самом высоком уровне, бороться за чемпионство. Но повторюсь, что это нормально — набираться опыта в командах не из топ-5.

— Если открыть твои соцсети, там все в «Спартаке». Каково человеку, который играет за команду своей мечты, в очередной раз уезжать?

— Я уже в Минск ездил, сейчас тоже решили, что надо еще набираться опыта. Конечно, в будущем хочу играть в «Спартаке», но сейчас сложилась такая ситуация, нужно принимать новые вызовы. В «Спартаке» у меня было не так много игр и времени. Поэтому пришлось искать другие варианты.

В текущем сезоне 21-летний Зорин забил 2 мяча и отдал 3 голевые передачи в 10 матчах за красно-белых. В феврале он на правах аренды перешел в «Ахмат». В составе грозненцев полузащитник провел 5 игр, в которых забил 1 гол.