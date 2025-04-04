«Зенит» посетил «Лахта Центр» перед матчем с «Локомотивом»

3 апреля игроки и тренеры «Зенита» вместе со своими семьями посетили «Лахта Центр» в Санкт-Петербурге перед матчем 23-го тура РПЛ с «Локомотивом».

На смотровой площадке на 79-м этаже здания они встретились с председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером.

На общей фотографии форвард «Зенита» Александр Соболев встал рядом с Сергеем Семаком и Миллером.

«Я рад, что у вас сегодня есть возможность увидеть, где мы работаем. Я считаю, что в нынешнем периоде чемпионата это очень важно — увидеть амбициозный проект. С точки зрения большой компании, большого клуба, такого как «Зенит», есть универсальное правило, которое состоит из двух частей и которое безупречно работает. И мы в «Газпроме» им всегда пользуемся. Первое: правильно поставленная цель — половина успеха. Что ищешь, то и найдешь. Вторая половина успеха: во что веруешь, то и есть. Если ты веришь в достижение цели, ты достигнешь ее. Если нет, то и нет... А цели надо ставить амбициозные: быть самыми лучшими в мире!» — приводит слова Миллера пресс-служба «Зенита».

«Зенит» занимает 2-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 46 очков после 22 туров. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет 3 балла.

Матч сине-бело-голубых с «Локомотивом» пройдет в субботу, 5 апреля.