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4 апреля 2025, 12:04

«Зенит» посетил «Лахта Центр» перед матчем с «Локомотивом»

Фото ФК «Зенит»

3 апреля игроки и тренеры «Зенита» вместе со своими семьями посетили «Лахта Центр» в Санкт-Петербурге перед матчем 23-го тура РПЛ с «Локомотивом».

На смотровой площадке на 79-м этаже здания они встретились с председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером.

На общей фотографии форвард «Зенита» Александр Соболев встал рядом с Сергеем Семаком и Миллером.

«Я рад, что у вас сегодня есть возможность увидеть, где мы работаем. Я считаю, что в нынешнем периоде чемпионата это очень важно — увидеть амбициозный проект. С точки зрения большой компании, большого клуба, такого как «Зенит», есть универсальное правило, которое состоит из двух частей и которое безупречно работает. И мы в «Газпроме» им всегда пользуемся. Первое: правильно поставленная цель — половина успеха. Что ищешь, то и найдешь. Вторая половина успеха: во что веруешь, то и есть. Если ты веришь в достижение цели, ты достигнешь ее. Если нет, то и нет... А цели надо ставить амбициозные: быть самыми лучшими в мире!» — приводит слова Миллера пресс-служба «Зенита».

«Зенит» занимает 2-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 46 очков после 22 туров. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет 3 балла.

Матч сине-бело-голубых с «Локомотивом» пройдет в субботу, 5 апреля.

Источник: ФК Зенит
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ФК Зенит
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
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30 тур
8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика - : -
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 3
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
П
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
Педро
Педро

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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