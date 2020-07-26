«Знаем это чувство». Реакция «Спартака» на 4 отмененных гола «Сассуоло» в матче с «Наполи»
17:39
Официальный Twitter «Спартака» прокомментировал пост аккаунта «B/R Football», который был посвящен матчу 36-го тура чемпионата Италии «Наполи» — «Сассуоло» (2:0). В этой игре гости забили четыре гола, но они все были отменены после подсказки ВАР.
«Знаем это чувство, «Сассуоло», — написал в комментариях «Спартак».
После возобновления сезона-2019/20 в РПЛ арбитры отменили несколько голов красно-белых.
«Спартак» занял седьмое место в турнирной таблице чемпионата России по итогам прошедшего сезона. Москвичи дошли до полуфинала Кубка страны, где проиграли «Зениту» (1:2).
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