Зиньковский и Дмитриев вернулись в «Спартак» из аренды в «Крыльях Советов»

«Крылья Советов» сообщили, что полузащитники Антон Зиньковский и Игорь Дмитриев вернулись в «Спартак» в связи с завершением срока аренды, рассчитанной до конца сезона-2024/25.

«Благодарим Антона и Игоря за игру в нашей команде и желаем успехов в дальнейшем», — говорится в заявлении самарского клуба.

В минувшем сезоне 29-летний Зиньковский провел 11 матчей за «Крылья Советов» и отметился 1 голевой передачей. На счету 20-летнего Дмитриева 3 забитых мяча и 2 результативные передачи в 27 играх.

Ранее сообщалось, что в трансфере Зиньковского заинтересован «Пари НН».