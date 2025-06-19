Legalbet: Кафанов продолжит тренерскую карьеру в «Динамо»
Тренер вратарей «Ростова» Виталий Кафанов в ближайшее время подпишет контракт с московским «Динамо» и войдет в тренерский штаб Валерия Карпина, сообщает Legalbet.ru.
Кафанов работает в «Ростове» с 2014 года, за исключением сезона-2018/19, когда он перешел в «Рубин». Также с 2021 года 65-летний специалист входит в тренерский штаб Валерия Карпина в сборной России.
В прошлом сезоне «Ростов» занял восьмое место в чемпионате России и дошел до суперфинала Кубка страны, где в решающем матче уступил ЦСКА по пенальти.
Ранее Карпин, который продолжительное время работал вместе с Кафановым в «Ростове», стал новым главным тренером «Динамо».
Источник: Legalbet.ru
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|22
|
3
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|6
|4
|1
|19-13
|22
|
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|10
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|0
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|21
|
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|2
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|20
|
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|4
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|6
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|10
|2
|6
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|
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|2
|6
|3
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|
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|5
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|11
|
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|11
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|5
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|11
|
13
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|10
|2
|5
|3
|13-13
|11
|
14
|Акрон
|11
|1
|6
|4
|12-20
|9
|
15
|Факел
|11
|1
|3
|7
|8-19
|6
|
16
|Родина
|10
|1
|2
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|17.10
|14:00
|Крылья Советов – Факел
|1 : 2
|17.10
|16:30
|Динамо Мх – Акрон
|1 : 1
|17.10
|19:30
|Локомотив – Краснодар
|3 : 3
|18.10
|14:00
|Зенит – Ахмат
|- : -
|18.10
|16:15
|Динамо – ЦСКА
|- : -
|18.10
|18:45
|Спартак – Рубин
|- : -
|18.10
|21:00
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|- : -
|19.10
|19:30
|Родина – Оренбург
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|П
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Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
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Крылья Советов, ЦСКА
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|К
|Ж
|
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Ахмат
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|1
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Матеус Рейс
ЦСКА
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|1
|1
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