Legalbet: Кафанов продолжит тренерскую карьеру в «Динамо»

Тренер вратарей «Ростова» Виталий Кафанов в ближайшее время подпишет контракт с московским «Динамо» и войдет в тренерский штаб Валерия Карпина, сообщает Legalbet.ru.

Кафанов работает в «Ростове» с 2014 года, за исключением сезона-2018/19, когда он перешел в «Рубин». Также с 2021 года 65-летний специалист входит в тренерский штаб Валерия Карпина в сборной России.

В прошлом сезоне «Ростов» занял восьмое место в чемпионате России и дошел до суперфинала Кубка страны, где в решающем матче уступил ЦСКА по пенальти.

Ранее Карпин, который продолжительное время работал вместе с Кафановым в «Ростове», стал новым главным тренером «Динамо».