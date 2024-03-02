Жуков считает ничью с «Зенитом» хорошим результатом для «Спартака»

Почетный президент Олимпийского комитета России и болельщик «Спартака» Александр Жуков в комментарии для «СЭ» отреагировал на ничью красно-белых в матче 19-го тура РПЛ против «Зенита» (0:0).

«Была равная игра, не так много моментов. Команды больше заботились о том, чтобы не пропустить. На самой последней минуте «Спартак» был близок к голу, неплохой удар получился у Игнатова, но чуть-чуть не повезло. В целом, я считаю, что «Спартак» приобрел одно очко в Санкт-Петербурге, а не потерял два. Против «Зенита» ничья — это хороший результат», — сказал Жуков «СЭ».

Сине-бело-голубые набрали 37 очков и занимают второе место в турнирной таблице чемпионата России. Красно-белые с 31 очком поднялись на 4-ю строчку.