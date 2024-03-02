Семак объяснил, почему Сергеев и Кержаков не попали в стартовый состав на матч со «Спартаком»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о выборе стартового состава на матч со «Спартаком» (0:0) в 19-м туре РПЛ.

«Ваня Сергеев пропустил небольшое количество времени, у него было небольшое повреждение, он не тренировался. Мы вообще не планировали его выпускать, но решили это сделать, чтобы дать ему почувствовать тонус», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».

Кроме того, Семак объяснил, почему в воротах «Зенита» сыграл Денис Адамов, а не Михаил Кержаков.

«Посчитали, что Адамов готов немного лучше, поэтому выбор пал на него. Что будет дальше, посмотрим», — добавил Семак.

Сине-бело-голубые после ничьей со «Спартаком» набрали 37 очков и занимают второе место в турнирной таблице чемпионата России. 9 марта «Зенит» сыграет на выезде с «Уралом» в 20-м туре РПЛ.