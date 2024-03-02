Хлусевич: «Абаскаль объяснил, почему решил уехать перед матчем с «Зенитом»

Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич подвел итоги матча с «Зенитом» (0:0) в 19-м туре РПЛ и прокомментировал отъезд главного тренера команды Гильермо Абаскаля перед игрой в Москву.

— 0:0, думаю, в любом случае никого не устраивает, — начал Хлусевич. — Всегда хочется выигрывать. Неплохо сыграли. Хорошо, что сзади ноль. Спереди надо забивать в любом случае.

— Насколько не хватило Гильермо Абаскаля на тренерской скамейке?

— Главного тренера всегда не хватает. Когда случаются такие ситуации в футболе, думаю, что он бы в любом случае помог.

— Он объяснил свое решение уехать из Санкт-Петербурга и смотреть матч в Москве?

— Да, мы пообщались. Он сказал, почему и зачем все так произойдет.

— Не раскроете, почему?

— Нет (смеется)

34-летний испанский специалист был дисквалифицирован на три матча (один — условно) после удаления в матче 17-го тура РПЛ с «Ахматом» (1:2).

Перед матчем с «Зенитом» Абаскаль уехал из Санкт-Петербурга, чтобы смотреть игру на базе «Спартака» в Москве.