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Сегодня, 20:58

Жуков назвал яркой игру «Спартака» в матче с «Оренбургом»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Вице-спикер Госдумы и болельщик «Спартака» Александр Жуков прокомментировал победу красно-белых над «Оренбургом» (4:1) в матче 3-го тура РПЛ.

«Команда пока радует, в двух матчах подряд забила по 4 гола. Думаю, что чемпионат вообще будет достаточно интересным.
«Спартак» играл в интересный, яркий и атакующий футбол. Просматривался рисунок игры, хотя пока не нужно торопиться давать оценки. Но ведь еще Зиньковский выходит пока только на замену, хотя он явно может усилить стартовый состав», — приводит ТАСС слова Жукова.

В следующем туре «Спартак» сыграет на выезде с «Уралом». Матч состоится 6 августа, начало — в 15.00 (мск).

Источник: https://tass.ru/sport/15355863
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 2 1 0 9-1 7
2
 Спартак 3 2 1 0 9-3 7
3
 ЦСКА 3 2 1 0 7-2 7
4
 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
5
 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
6
 Химки 2 1 1 0 4-1 4
7
 Ахмат 3 1 1 1 4-4 4
8
 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
9
 Кр. Советов 3 1 1 1 5-6 4
10
 Оренбург 3 1 0 2 6-8 3
11
 Локомотив 3 0 2 1 3-8 2
12
 Ростов 2 0 2 0 3-3 2
13
 Н. Новгород 3 0 2 1 3-6 2
14
 Факел 3 0 2 1 6-7 2
15
 Торпедо 3 0 1 2 2-8 1
16
 Урал 3 0 0 3 1-8 0
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29.07 18:00
Урал – Краснодар
 1 : 3
30.07 15:00
Факел – Динамо
 3 : 3
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Зенит – Локомотив
 5 : 0
30.07 20:00
Сочи – Ахмат
 2 : 1
31.07 15:00
Н. Новгород – ЦСКА
 2 : 2
31.07 17:30
Спартак – Оренбург
 4 : 1
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Кр. Советов – Торпедо
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Ростов – Химки
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Федор Смолов

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 4
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 3
П
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
Даниил Уткин

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Ростов

 2
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Динамо

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И К Ж
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Лео Гогличидзе

Урал

 2 1 0
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Краснодар

 2 1 0
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Локомотив

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