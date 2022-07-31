Жуков назвал яркой игру «Спартака» в матче с «Оренбургом»

Вице-спикер Госдумы и болельщик «Спартака» Александр Жуков прокомментировал победу красно-белых над «Оренбургом» (4:1) в матче 3-го тура РПЛ.

«Команда пока радует, в двух матчах подряд забила по 4 гола. Думаю, что чемпионат вообще будет достаточно интересным.

«Спартак» играл в интересный, яркий и атакующий футбол. Просматривался рисунок игры, хотя пока не нужно торопиться давать оценки. Но ведь еще Зиньковский выходит пока только на замену, хотя он явно может усилить стартовый состав», — приводит ТАСС слова Жукова.

В следующем туре «Спартак» сыграет на выезде с «Уралом». Матч состоится 6 августа, начало — в 15.00 (мск).