Соболев остался доволен судейством в матче против «Оренбурга»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев остался доволен судейством в матче 3-го тура РПЛ против «Оренбурга» (4:1).

«Судейство? Сегодня судья отработал хорошо», — сказал форвард.

«Спартак», набравший семь очков, присоединился к лидирующим в турнирной таблице петербургскому «Зениту» и ЦСКА. «Оренбург» с тремя очками идет на десятой строчке.

В следующем туре «Спартак» сыграет на выезде с екатеринбургским «Уралом» 6 августа, а «Оренбург» днем позднее встретится в гостях с «Ростовом».