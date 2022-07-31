Соболев: «Спартак» всегда должен бороться за чемпионство. Да, «Зенит» сильнее на бумаге, спору нет»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев заявил, что красно-белые всегда должны бороться за чемпионство.

«Спартак» всегда должен бороться за чемпионство. Да, «Зенит» сильнее на бумаге, спору нет. Но это только на бумаге. Нам нужно всем верить в чемпионство, иначе смысл нахождения в команде. Почему все отхватывают от «Зенита» по много мячей? Они хорошо играют в Питере. Бывает такое, что у них залетает на домашнем стадионе абсолютно все», — сказал Соболев.

«Спартак» набрал семь очков и присоединился к лидирующим в турнирной таблице петербургскому «Зениту» и ЦСКА.