Жоаозиньо верит, что «Краснодар» в этом сезоне станет чемпионом: «Это мечта Галицкого»

Бывший футболист «Краснодара» Жоаозиньо в комментарии для «СЭ» поделился мнением о чемпионской гонке в РПЛ.

«Все знают, что «Зенит» — главный фаворит РПЛ. Но в последние два года очень хорошо выступает «Краснодар», борясь за самые высокие места. Очень верю, что «Краснодар» может стать чемпионом в этом сезоне. Это мечта Галицкого, и не только его, но и всех болельщиков», — сказал Жоаозиньо «СЭ».

После 18 туров РПЛ «Краснодар» занимает первое место (39 очков), «Зенит» (39 очков) идет вторым, уступая по дополнительным показателям. На третьем месте — «Спартак» (37 очков).