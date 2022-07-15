Живоглядов — о Семине: «Крыховяка он называл «Гжежев», а Рыбуса — «Маттеус»
Живоглядов рассказал, как Семин путал фамилии игроков
Защитник «Локомотива» Дмитрий Живоглядов в интервью «СЭ» рассказал, какого было играть при Юрии Семине.
— Рыбус мне рассказывал, что при Семине ненавидел играть на ближайшем к скамейке фланге, потому что Палыч постоянно на него кричал. На тебя тоже?
— Мне, кстати, не особо сильно доставалось, другим гораздо больше. Плюс в игре на это не обращаешь внимания. Ну, или просто привыкаешь, ха-ха! Он так передавал свои эмоции команде. Больше всех у нас Брайану Идову доставалось. До этого Владу Игнатьеву, но потом что-то случилось, и Семин ему больше ничего не говорил.
— Семин часто путал имена и фамилии игроков. Тебя сразу выучил?
— Да! Самое легендарное в исполнении Семина — это «Гжежев» Крыховяк. Ну, и Мацея Рыбуса он называл «Маттеус».
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