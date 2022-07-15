Защитник «Локомотива» Дмитрий Живоглядов в интервью «СЭ» рассказал, какого было играть при Юрии Семине.

— Рыбус мне рассказывал, что при Семине ненавидел играть на ближайшем к скамейке фланге, потому что Палыч постоянно на него кричал. На тебя тоже?

— Мне, кстати, не особо сильно доставалось, другим гораздо больше. Плюс в игре на это не обращаешь внимания. Ну, или просто привыкаешь, ха-ха! Он так передавал свои эмоции команде. Больше всех у нас Брайану Идову доставалось. До этого Владу Игнатьеву, но потом что-то случилось, и Семин ему больше ничего не говорил.

— Семин часто путал имена и фамилии игроков. Тебя сразу выучил?

— Да! Самое легендарное в исполнении Семина — это «Гжежев» Крыховяк. Ну, и Мацея Рыбуса он называл «Маттеус».