Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 06:45

Живоглядов — о Семине: «Крыховяка он называл «Гжежев», а Рыбуса — «Маттеус»

Живоглядов рассказал, как Семин путал фамилии игроков
Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола
Читать «СЭ» в

Защитник «Локомотива» Дмитрий Живоглядов в интервью «СЭ» рассказал, какого было играть при Юрии Семине.

— Рыбус мне рассказывал, что при Семине ненавидел играть на ближайшем к скамейке фланге, потому что Палыч постоянно на него кричал. На тебя тоже?

— Мне, кстати, не особо сильно доставалось, другим гораздо больше. Плюс в игре на это не обращаешь внимания. Ну, или просто привыкаешь, ха-ха! Он так передавал свои эмоции команде. Больше всех у нас Брайану Идову доставалось. До этого Владу Игнатьеву, но потом что-то случилось, и Семин ему больше ничего не говорил.

— Семин часто путал имена и фамилии игроков. Тебя сразу выучил?

— Да! Самое легендарное в исполнении Семина — это «Гжежев» Крыховяк. Ну, и Мацея Рыбуса он называл «Маттеус».

Дмитрий Живоглядов. «Если не верить в чемпионство, то зачем все это?» Защитник «Локо» готов к гонке с «Зенитом»
Дмитрий Живоглядов
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
Юрий Семин
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Снятие стресса с помощью спорта: как это работает
«Кто говорит, что с «Зенитом» выигрывал бы любой, просто завидуют Семаку». Газзаев объяснил, почему Семак – лучший тренер, а Березуцким надо было дать поработать
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Живоглядов — о трансфере в Европу: «Желание есть. Поехал бы в Нидерланды»

Живоглядов — о топ-клубах: «Играть с «Баварией» или «Атлетико» не страшно. Наоборот, кайф!»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
16
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.07 20:00
Химки – Зенит
 - : -
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
17.07 20:00
Краснодар – Факел
 - : -
17.07 20:00
Динамо – Ростов
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости