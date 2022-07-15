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Живоглядов — о топ-клубах: «Играть с «Баварией» или «Атлетико» не страшно. Наоборот, кайф!»

Живоглядов признался, что играть против топ-клубов Европы — это кайф
Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола
Читать «СЭ» в

Защитник «Локомотива» Дмитрий Живоглядов в интервью «СЭ» признался, что получает удовольствие от игры против ведущих клубов Европы.

— Против кого в РПЛ сложнее всего играть персонально?

— Я как-то говорил, что тяжело с Дзюбой. Но теперь это, видимо, неактуально.

— А в еврокубках? С «Баварией» ты играл на одном фланге с Кингсли Команом...

— А во втором матче — по Альфонсо Дэйвису и Дугласу Косте.

— Перед тем как выйти на поле с такими монстрами, испытываешь сильный мандраж?

— Наоборот, это кайф! Это же чемпионы мира, лучшие на своих позициях — проверить себя на их уровне дорогого стоит. Тем более я многих из них еще по молодежной сборной помню. Того же Лероя Сане (но он в матче с «Баварией» играл на противоположном от меня фланге), Тимо Вернера, Максимилиана Арнольда, Макса Майера, Юлиана Брандта, Никласа Зюле — банда у них хорошая была! Играть против таких футболистов — реально праздник. А такую атмосферу, как в Лиге чемпионов, редко встретишь.

— С кем было тяжелее — с «Баварией» или «Атлетико»?

— С «Атлетико», сто процентов. Дома с «Баварией» вообще крутой матч получился — столько моментов! А с «Атлетико» мы 80 процентов времени были без мяча. То, как они его держат, просто на грани. Причем когда они играют с грандами Лиги чемпионов, то действуют как мы против них: вторым номером, от обороны. А выходят против нас — совсем другая картина: контроль мяча, короткий пас. «Атлетико» — самый сложный соперник. При этом мы с ними дважды сыграли вничью.

Дмитрий Живоглядов. «Если не верить в чемпионство, то зачем все это?» Защитник «Локо» готов к гонке с «Зенитом»
Дмитрий Живоглядов
Футбол
ФК Атлетико
ФК Бавария
ФК Локомотив (Москва)
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