Живоглядов — о топ-клубах: «Играть с «Баварией» или «Атлетико» не страшно. Наоборот, кайф!»
Защитник «Локомотива» Дмитрий Живоглядов в интервью «СЭ» признался, что получает удовольствие от игры против ведущих клубов Европы.
— Против кого в РПЛ сложнее всего играть персонально?
— Я как-то говорил, что тяжело с Дзюбой. Но теперь это, видимо, неактуально.
— А в еврокубках? С «Баварией» ты играл на одном фланге с Кингсли Команом...
— А во втором матче — по Альфонсо Дэйвису и Дугласу Косте.
— Перед тем как выйти на поле с такими монстрами, испытываешь сильный мандраж?
— Наоборот, это кайф! Это же чемпионы мира, лучшие на своих позициях — проверить себя на их уровне дорогого стоит. Тем более я многих из них еще по молодежной сборной помню. Того же Лероя Сане (но он в матче с «Баварией» играл на противоположном от меня фланге), Тимо Вернера, Максимилиана Арнольда, Макса Майера, Юлиана Брандта, Никласа Зюле — банда у них хорошая была! Играть против таких футболистов — реально праздник. А такую атмосферу, как в Лиге чемпионов, редко встретишь.
— С кем было тяжелее — с «Баварией» или «Атлетико»?
— С «Атлетико», сто процентов. Дома с «Баварией» вообще крутой матч получился — столько моментов! А с «Атлетико» мы 80 процентов времени были без мяча. То, как они его держат, просто на грани. Причем когда они играют с грандами Лиги чемпионов, то действуют как мы против них: вторым номером, от обороны. А выходят против нас — совсем другая картина: контроль мяча, короткий пас. «Атлетико» — самый сложный соперник. При этом мы с ними дважды сыграли вничью.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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2
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Н. Новгород
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Торпедо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|15.07
|20:00
|
Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
|
Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
|
Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -