Защитник «Локомотива» Дмитрий Живоглядов в интервью «СЭ» признался, что получает удовольствие от игры против ведущих клубов Европы.

— Против кого в РПЛ сложнее всего играть персонально?

— Я как-то говорил, что тяжело с Дзюбой. Но теперь это, видимо, неактуально.

— А в еврокубках? С «Баварией» ты играл на одном фланге с Кингсли Команом...

— А во втором матче — по Альфонсо Дэйвису и Дугласу Косте.

— Перед тем как выйти на поле с такими монстрами, испытываешь сильный мандраж?

— Наоборот, это кайф! Это же чемпионы мира, лучшие на своих позициях — проверить себя на их уровне дорогого стоит. Тем более я многих из них еще по молодежной сборной помню. Того же Лероя Сане (но он в матче с «Баварией» играл на противоположном от меня фланге), Тимо Вернера, Максимилиана Арнольда, Макса Майера, Юлиана Брандта, Никласа Зюле — банда у них хорошая была! Играть против таких футболистов — реально праздник. А такую атмосферу, как в Лиге чемпионов, редко встретишь.

— С кем было тяжелее — с «Баварией» или «Атлетико»?

— С «Атлетико», сто процентов. Дома с «Баварией» вообще крутой матч получился — столько моментов! А с «Атлетико» мы 80 процентов времени были без мяча. То, как они его держат, просто на грани. Причем когда они играют с грандами Лиги чемпионов, то действуют как мы против них: вторым номером, от обороны. А выходят против нас — совсем другая картина: контроль мяча, короткий пас. «Атлетико» — самый сложный соперник. При этом мы с ними дважды сыграли вничью.