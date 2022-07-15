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Живоглядов — о трансфере в Европу: «Желание есть. Поехал бы в Нидерланды»

Живоглядов признался, что у него есть желание поиграть в Европе
Леонид Волотко
Заместитель шефа отдела футбола
Читать «СЭ» в

Защитник «Локомотива» Дмитрий Живоглядов в интервью «СЭ» признался, что имеет желание поиграть в Европе. Он готов продолжить карьеру в Нидерландах, если появится шанс.

— Только за последний сезон ты поработал с тремя разными тренерами — это очень некомфортно?

— По сути, сезон начинал Николич, а потом команда перестроилась на другую философию, под которую взяли Гисдоля. И когда Комппер его сменил, плюс-минус ничего не поменялось. Марвин лишь подправил некоторые детали, но идея — та же. Поэтому я бы сказал, что было два тренера.

Но я понимаю, что ты имеешь в виду: стили действительно разные. У Николича один, у Гисдоля и Комппера — другой. Но мы футболисты и должны отталкиваться от того, что хочет тренер. Например, завтра придет другой специалист — и у него будет своя философия. Наша задача — уметь перестроиться и адаптироваться под его требования. Ничего такого в этом нет.

— Ты когда-нибудь мог уехать в Европу?

— Нет, хотя, конечно, я думал об этом. Но одно дело — желание, другое — реальные предложения. Не какие-то слухи или разговоры, а именно оффер.

— Если бы сейчас позвали в Европу, но не в топ-лигу, поехал бы?

— Не топ-лига — это какая?

— Нидерланды или Бельгия.

— Да, в Нидерланды поехал бы.

— То есть у тебя нет позиции: либо в «Реал», либо никуда, как у многих?

— Нет, такого точно нет.

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