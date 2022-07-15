Живоглядов — о трансфере в Европу: «Желание есть. Поехал бы в Нидерланды»
Защитник «Локомотива» Дмитрий Живоглядов в интервью «СЭ» признался, что имеет желание поиграть в Европе. Он готов продолжить карьеру в Нидерландах, если появится шанс.
— Только за последний сезон ты поработал с тремя разными тренерами — это очень некомфортно?
— По сути, сезон начинал Николич, а потом команда перестроилась на другую философию, под которую взяли Гисдоля. И когда Комппер его сменил, плюс-минус ничего не поменялось. Марвин лишь подправил некоторые детали, но идея — та же. Поэтому я бы сказал, что было два тренера.
Но я понимаю, что ты имеешь в виду: стили действительно разные. У Николича один, у Гисдоля и Комппера — другой. Но мы футболисты и должны отталкиваться от того, что хочет тренер. Например, завтра придет другой специалист — и у него будет своя философия. Наша задача — уметь перестроиться и адаптироваться под его требования. Ничего такого в этом нет.
— Ты когда-нибудь мог уехать в Европу?
— Нет, хотя, конечно, я думал об этом. Но одно дело — желание, другое — реальные предложения. Не какие-то слухи или разговоры, а именно оффер.
— Если бы сейчас позвали в Европу, но не в топ-лигу, поехал бы?
— Не топ-лига — это какая?
— Нидерланды или Бельгия.
— Да, в Нидерланды поехал бы.
— То есть у тебя нет позиции: либо в «Реал», либо никуда, как у многих?
— Нет, такого точно нет.
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|Зенит
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2
|Сочи
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3
|Динамо
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4
|Краснодар
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5
|ЦСКА
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6
|Локомотив
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7
|Ахмат
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8
|Кр. Советов
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9
|Ростов
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10
|Спартак
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11
|Н. Новгород
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12
|Урал
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13
|Химки
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14
|Торпедо
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15
|Факел
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16
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|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
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ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
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Оренбург – Кр. Советов
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|20:00
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Ахмат – Спартак
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|15:00
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Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
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Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
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Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
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Динамо – Ростов
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