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Жирков опять забил «Спартаку» в первом тайме

22:05
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Юрий Жирков в третий раз в карьере огорчил «Спартак» и добавил красно-белых в список своих любимых клиентов.

Чаще 36-летний хавбек забивал только «Динамо» — четыре раза. По три гола от него получили также «Амкар» и ЦСКА. Любопытно, что его точные удары по воротам «Спартака» пришлись на разные турниры. За ЦСКА Юрий отличился в Суперкубке, за «Челси» — в Лиге чемпионов, за «Зенит» в чемпионате.

Голы Юрия Жиркова в ворота «Спартака»

Дата

Турнир

Матч

Гол

11.03.2006

Суперкубок России

ЦСКА — Спартак — 3:2

42' (1:1)

19.10.2010

Лига чемпионов

Спартак — Челси — 0:2

23' (0:1)

01.09.2019

Чемпионат России

Спартак — Зенит — 0:1

41' (0:1)

Жирков прервал двухлетнее голевое молчание и забил третий гол за «Зенит». В августе 2016-го года он поражал ворота ЦСКА, а год спустя — «Ахмата». (Кирилл Бурдаков)

Голы Юрия Жиркова за «Зенит»

Дата

Турнир

Матч

Гол

20.08.2016

Чемпионат России

Зенит — ЦСКА — 1:1

46' (1:1)

13.08.2017

Чемпионат России

Зенит — Ахмат — 4:0

84' (4:0)

01.09.2019

Чемпионат России

Спартак — Зенит — 0:1

41' (0:1)

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 8-й тур. «Спартак» — «Зенит», «Локо» — «Ростов» и другие матчи




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