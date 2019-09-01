Жирков опять забил «Спартаку» в первом тайме

Юрий Жирков в третий раз в карьере огорчил «Спартак» и добавил красно-белых в список своих любимых клиентов.

Чаще 36-летний хавбек забивал только «Динамо» — четыре раза. По три гола от него получили также «Амкар» и ЦСКА. Любопытно, что его точные удары по воротам «Спартака» пришлись на разные турниры. За ЦСКА Юрий отличился в Суперкубке, за «Челси» — в Лиге чемпионов, за «Зенит» в чемпионате.

Голы Юрия Жиркова в ворота «Спартака»

Дата Турнир Матч Гол 11.03.2006 Суперкубок России ЦСКА — Спартак — 3:2 42' (1:1) 19.10.2010 Лига чемпионов Спартак — Челси — 0:2 23' (0:1) 01.09.2019 Чемпионат России Спартак — Зенит — 0:1 41' (0:1)

Жирков прервал двухлетнее голевое молчание и забил третий гол за «Зенит». В августе 2016-го года он поражал ворота ЦСКА, а год спустя — «Ахмата». (Кирилл Бурдаков)

Голы Юрия Жиркова за «Зенит»