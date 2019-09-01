Жирков опять забил «Спартаку» в первом тайме
Юрий Жирков в третий раз в карьере огорчил «Спартак» и добавил красно-белых в список своих любимых клиентов.
Первый мяч Юрия Жиркова в текущем сезоне. #СпартакЗенит на #МАТЧПРЕМЬЕР— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) September 1, 2019
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Чаще 36-летний хавбек забивал только «Динамо» — четыре раза. По три гола от него получили также «Амкар» и ЦСКА. Любопытно, что его точные удары по воротам «Спартака» пришлись на разные турниры. За ЦСКА Юрий отличился в Суперкубке, за «Челси» — в Лиге чемпионов, за «Зенит» в чемпионате.
Голы Юрия Жиркова в ворота «Спартака»
|
Дата
|
Турнир
|
Матч
|
Гол
|
11.03.2006
|
Суперкубок России
|
ЦСКА — Спартак — 3:2
|
42' (1:1)
|
19.10.2010
|
Лига чемпионов
|
Спартак — Челси — 0:2
|
23' (0:1)
|
01.09.2019
|
Чемпионат России
|
Спартак — Зенит — 0:1
|
41' (0:1)
Жирков прервал двухлетнее голевое молчание и забил третий гол за «Зенит». В августе 2016-го года он поражал ворота ЦСКА, а год спустя — «Ахмата». (Кирилл Бурдаков)
Голы Юрия Жиркова за «Зенит»
|
Дата
|
Турнир
|
Матч
|
Гол
|
20.08.2016
|
Чемпионат России
|
Зенит — ЦСКА — 1:1
|
46' (1:1)
|
13.08.2017
|
Чемпионат России
|
Зенит — Ахмат — 4:0
|
84' (4:0)
|
01.09.2019
|
Чемпионат России
|
Спартак — Зенит — 0:1
|
41' (0:1)