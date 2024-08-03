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Сегодня, 11:22

Жирков назвал, кто из новоиспеченных тренеров добавил бы зрелищности российскому футболу

Зарина Халимхонова
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Бывший футболист сборной России Юрий Жирков в разговоре с «СЭ» назвал новоиспеченных тренеров, которые добавили бы зрелищности российскому футболу в роли наставников.

— Скоро выпустится плеяда новоиспеченных тренеров: Мостовой, Аршавин, Широков, Билялетдинов. Все они — футболисты с большой буквы. Кто добавил бы веса и зрелищности нашему футболу в роли наставников?

— И раньше были звездные футболисты, которые сейчас тренируют. Просто у каждого своя дорога. У меня пока что такого настроя, чтобы быть именно главным тренером, нет. У Игоря Денисова горящие глаза. Видно: это прям его. Недавно детей тренировал. На учебе хорошо себя проявлял. И отмечу Игоря Шитова из Белоруссии, — сказал Жирков «СЭ».

Жирков является двукратным чемпионом России, чемпионом Англии, а также четырехкратным обладателем кубка России, бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года и обладателем Кубка УЕФА.

Игорь Денисов
Игорь Шитов
Юрий Жирков
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Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Динамо 2 2 0 0 6-2 6
3
 ЦСКА 2 1 1 0 3-0 4
4
 Ростов 2 1 1 0 3-1 4
5
 Оренбург 2 1 1 0 2-0 4
6
 Локомотив 2 1 0 1 4-5 3
7
 Спартак 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 4-6 3
9
 Акрон 2 1 0 1 4-3 3
10
 Краснодар 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 2 0 1-1 2
12
 Динамо Мх 2 0 2 0 1-1 2
13
 Химки 2 0 1 1 2-4 1
14
 Факел 2 0 0 2 1-5 0
15
 Пари НН 2 0 0 2 2-7 0
16
 Кр. Советов 2 0 0 2 1-7 0
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30 тур
3.08 15:00
Акрон – Динамо
 - : -
3.08 17:30
Зенит – Ростов
 - : -
3.08 20:00
Рубин – Химки
 - : -
4.08 15:30
ЦСКА – Оренбург
 - : -
4.08 17:30
Факел – Краснодар
 - : -
4.08 20:30
Ахмат – Локомотив
 - : -
4.08 20:30
Динамо Мх – Пари НН
 - : -
5.08 20:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 3
Солтмурад Бакаев

Солтмурад Бакаев

Акрон

 2
Дмитрий Воробьев

Дмитрий Воробьев

Локомотив

 2
П
Бителло

Бителло

Динамо

 4
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 4
Виктор Гимарайнс Артур

Виктор Гимарайнс Артур

Зенит

 2
И К Ж
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 1 1 0
Евгений Марков

Евгений Марков

Факел

 2 1 0
Сергей Брызгалов

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