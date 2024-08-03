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Сегодня, 11:18

Бушманов: «ЦСКА мощнее «Оренбурга» и должен выигрывать»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший игрок ЦСКА Евгений Бушманов поделился ожиданиями от матча армейцев с «Оренбургом» в третьем туре РПЛ.

«ЦСКА в большей степени будет атаковать. «Оренбург» — это команда, которая в большей степени набирает очки дома. Хотя сейчас они говорят, что хотят и на выезде изменить ситуацию, но пока не очень получается. С другой стороны, «Оренбург» — достаточно быстрая команда и на контратаках может беспокоить «армейцев», создав им сложности в игре. В целом ЦСКА мощнее, и, играя дома, должен набирать очки и выигрывать эту встречу», — приводит слова Бушманова Metaratings.ru.

Матч ЦСКА — «Оренбург» пройдет в Москве 3 августа. Начало — в 15:30 по московскому времени.

Источник: Metaratings.ru
Евгений Бушманов
РПЛ
ФК Оренбург
ФК ЦСКА (Москва)
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3
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4
 Ростов 2 1 1 0 3-1 4
5
 Оренбург 2 1 1 0 2-0 4
6
 Локомотив 2 1 0 1 4-5 3
7
 Спартак 2 1 0 1 3-3 3
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