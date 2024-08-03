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Жирков — о привычке курить кальян: «Приходишь в ресторан, не о чем поговорить, и всегда спасала трубка»

Зарина Халимхонова
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Бывший футболист сборной России Юрий Жирков в разговоре с «СЭ» объяснил привычку курить кальян.

— Могу курить кальян два раза в день. Как все пишут, он не вредный. Электронки никогда не курил. Обычные сигареты попробовал в детстве. Не помню, как с братом достали целый блок Мальборо. На лодке попробовал сигарету и все — больше не курил. Мне было лет восемь.

— Почему, будучи футболистом, вы разрешили себе курить?

— У всех есть вредные привычки. Кто-то пьет, кто-то курит. И в мире спорта есть такие люди. У меня — кальян. И то эта привычка у меня не сразу появилась. Только последние 15 лет. Я мало разговариваю. Приходишь в ресторан — не о чем поговорить, и всегда спасала трубка (смеется).

— Еще не застали сына за сигаретой?

— Недавно ездили с ребятами из его школы играть в пейнтбол, и у них там были электронные сигареты. Думаю, он попробовал. Я спросил его, но он сказал, что не курил, — сказал Жирков «СЭ».

Жирков завершил карьеру в феврале 2023 года. Его последним клубом были подмосковные «Химки».

Юрий Жирков
Футбол
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Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
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Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Динамо 2 2 0 0 6-2 6
3
 ЦСКА 2 1 1 0 3-0 4
4
 Ростов 2 1 1 0 3-1 4
5
 Оренбург 2 1 1 0 2-0 4
6
 Локомотив 2 1 0 1 4-5 3
7
 Спартак 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 4-6 3
9
 Акрон 2 1 0 1 4-3 3
10
 Краснодар 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 2 0 1-1 2
12
 Динамо Мх 2 0 2 0 1-1 2
13
 Химки 2 0 1 1 2-4 1
14
 Факел 2 0 0 2 1-5 0
15
 Пари НН 2 0 0 2 2-7 0
16
 Кр. Советов 2 0 0 2 1-7 0
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3.08 15:00
Акрон – Динамо
 - : -
3.08 17:30
Зенит – Ростов
 - : -
3.08 20:00
Рубин – Химки
 - : -
4.08 15:30
ЦСКА – Оренбург
 - : -
4.08 17:30
Факел – Краснодар
 - : -
4.08 20:30
Ахмат – Локомотив
 - : -
4.08 20:30
Динамо Мх – Пари НН
 - : -
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