Жирков — о привычке курить кальян: «Приходишь в ресторан, не о чем поговорить, и всегда спасала трубка»
Бывший футболист сборной России Юрий Жирков в разговоре с «СЭ» объяснил привычку курить кальян.
— Могу курить кальян два раза в день. Как все пишут, он не вредный. Электронки никогда не курил. Обычные сигареты попробовал в детстве. Не помню, как с братом достали целый блок Мальборо. На лодке попробовал сигарету и все — больше не курил. Мне было лет восемь.
— Почему, будучи футболистом, вы разрешили себе курить?
— У всех есть вредные привычки. Кто-то пьет, кто-то курит. И в мире спорта есть такие люди. У меня — кальян. И то эта привычка у меня не сразу появилась. Только последние 15 лет. Я мало разговариваю. Приходишь в ресторан — не о чем поговорить, и всегда спасала трубка (смеется).
— Еще не застали сына за сигаретой?
— Недавно ездили с ребятами из его школы играть в пейнтбол, и у них там были электронные сигареты. Думаю, он попробовал. Я спросил его, но он сказал, что не курил, — сказал Жирков «СЭ».
Жирков завершил карьеру в феврале 2023 года. Его последним клубом были подмосковные «Химки».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|2
|2
|0
|0
|8-0
|6
|
2
|Динамо
|2
|2
|0
|0
|6-2
|6
|
3
|ЦСКА
|2
|1
|1
|0
|3-0
|4
|
4
|Ростов
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|
5
|Оренбург
|2
|1
|1
|0
|2-0
|4
|
6
|Локомотив
|2
|1
|0
|1
|4-5
|3
|
7
|Спартак
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|
8
|Рубин
|2
|1
|0
|1
|4-6
|3
|
9
|Акрон
|2
|1
|0
|1
|4-3
|3
|
10
|Краснодар
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
11
|Ахмат
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
12
|Динамо Мх
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
13
|Химки
|2
|0
|1
|1
|2-4
|1
|
14
|Факел
|2
|0
|0
|2
|1-5
|0
|
15
|Пари НН
|2
|0
|0
|2
|2-7
|0
|
16
|Кр. Советов
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|3.08
|15:00
|
Акрон – Динамо
|- : -
|3.08
|17:30
|
Зенит – Ростов
|- : -
|3.08
|20:00
|
Рубин – Химки
|- : -
|4.08
|15:30
|
ЦСКА – Оренбург
|- : -
|4.08
|17:30
|
Факел – Краснодар
|- : -
|4.08
|20:30
|
Ахмат – Локомотив
|- : -
|4.08
|20:30
|
Динамо Мх – Пари НН
|- : -
|5.08
|20:00
|
Спартак – Кр. Советов
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|3
|
|
Солтмурад Бакаев
Акрон
|2
|
|
Дмитрий Воробьев
Локомотив
|2
|П
|
|
Бителло
Динамо
|4
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|4
|
|
Виктор Гимарайнс Артур
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|1
|1
|0
|
|
Евгений Марков
Факел
|2
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0