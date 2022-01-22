Жиго приступил к тренировкам в «Спартаке», Кофрие и Максименко занимаются индивидуально

Защитника Самюэль Жиго приступил к тренировкам в «Спартаке», информирует пресс-служба клуба.

Защитника Максимилиано Кофрие и голкипер Александр Максименко пока занимаются индивидуально из-за микроповреждений, но команда ожидает их возвращение в строй в ближайшие дни.

В Дубае состоятся два сбора московского клуба. 28 января команда проведет товарищеский матч против словацкого «Слована», на втором сборе «красно-белые» 2 февраля сыграют против латвийской «Риги», 5-го — против малайзийского «Джохора», а 8-го — против екатеринбургского «Урала».