Сердар Азмун близок к переходу из «Зенита» в «Байер»

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун близок к переходу в «Байер»

Как стало известно «СЭ», нападающий «Зенита» Сердар Азмун близок к переходу в «Байер».

27-летний иранец практически согласовал условия личного контракта с леверкузенцами, которые надеяться заполучить игрока уже сейчас.

Уйдет Азмун в ближайшие дни или летом — зависит только от «Зенита».

В нынешнем сезоне Азмун забил 10 мячей и отдал 4 результативные передачи в 21 матче за «Зенит». Контракт нападающего с петербургским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость иранца в 25 миллионов евро.

Ранее сообщалось об интересе к Азмуну со стороны «Ювентуса» и «Лиона».