20:56 | Футбол — РПЛ

Жиго - автор первого гола "Спартака" в сезоне-2019/20. Как он его забил

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"Спартак" открыл счет в домашнем матче 1-го тура чемпионата России против "Сочи". Гол на 90+3-й минуте встречи после подачи углового головой забил Самюэль Жиго.

К основному времени матча главным арбитром Владимиром Москалевым было добавлено 7 минут. На третьей из них вышедший на замену защитник гостей Кудряшов сначала упустил Бакаева у своей штрафной, а потом догнал соперника уже в ее пределах и выбил мяч за линию ворот – так красно-белые получили право на угловой.

Фернанду исполнил подачу на линию площади ворот, где Жиго прыгнул выше опекавшего его Песегова (француз оттолкнулся от соперника, положив руки ему на голову) – и мяч после отскока от штанги залетел в ворота Заболотного.

Спартак – Сочи

 

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