«Уфа» поздравила Сергея Семака с победой в чемпионате России

Пресс-служба «Уфы» в Twitter поздравила главного тренера «Зенит» Сергея Семака, а также бывших сотрудников и футболистов уфимского клуба с третьим подряд чемпионством России.

«Поздравляем с чемпионством всех представителей «Зенита», которые прошли через «Уфу»: Сергея Богдановича Семака, Вильяма де Оливейра, Александра Низелика, Марию Бурову, Андрея Лунева, Данила Кругового и их семьи!» — говорится в сообщении.

«Зенит» выиграл в седьмой раз в российской истории (2007, 2010, 2011/12, 2014/15, 2018/19, 2019/20, 2020/21) и в восьмой с учетом чемпионата СССР (1984). В РПЛ клубу предстоит еще сыграть с «Уфой» (8 мая) и «Тамбовом» (16 мая).