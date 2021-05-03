Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Уфа» поздравила Сергея Семака с победой в чемпионате России

12:40
Теги:

Пресс-служба «Уфы» в Twitter поздравила главного тренера «Зенит» Сергея Семака, а также бывших сотрудников и футболистов уфимского клуба с третьим подряд чемпионством России.

«Поздравляем с чемпионством всех представителей «Зенита», которые прошли через «Уфу»: Сергея Богдановича Семака, Вильяма де Оливейра, Александра Низелика, Марию Бурову, Андрея Лунева, Данила Кругового и их семьи!» — говорится в сообщении.

«Зенит» выиграл в седьмой раз в российской истории (2007, 2010, 2011/12, 2014/15, 2018/19, 2019/20, 2020/21) и в восьмой с учетом чемпионата СССР (1984). В РПЛ клубу предстоит еще сыграть с «Уфой» (8 мая) и «Тамбовом» (16 мая).

Дополнительная информация:

https://twitter.com/UfaFc/status/1389148963094376448

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 2270
Все опросы
Кто станет вторым в РПЛ и попадет в Лигу чемпионов?
Голосовать Обсудить опрос

Читайте также

Супернокаут локтем. В UFC — новая славянская звезда
«Локомотив» выступил с заявлением после матча с «Зенитом»: «Вопиющее отношение к болельщикам»
Золотой хет-трик Азмуна приблизил к победе в споре снайперов. И принес «Рубину» третий миллион евро
Россия заняла второе место в группе, но с Канадой до финала точно не сыграет. Расклады на плей-офф ЮЧМ

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 28-й тур. Зенит — Локомотив, Краснодар — Сочи и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры