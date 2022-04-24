Дарья Карпина: «Для Валерия победа над «Спартаком» не является особенной. Ему уже нечего доказывать»

Жена главного тренера сборной России Валерия Карпина Дарья в разговоре с «СЭ» отреагировала на победу «Ростова» в матче против «Спартака» (3:2) в рамках 26-тура Тинькофф РПЛ.

«Замечательные эмоции, радость! Поздравляю всех ростовчан с победой. Сегодняшняя получилась валидольной. До самых последних секунд не было понятно, кто же одержит победу. «Спартак» очень серьезный клуб, с ними не бывает легко. Был ли этот матч особенным для Валерия Георгиевича? Совершенно нет. Это история очень раздута. Для него победа над «Спартаком» означает ровно то же самое, что и над ЦСКА или любым другим грандом. Он самодостаточный человек, который уже многого добился. Ему нечего и некому доказывать», — сказала Карпина «СЭ».

Для «Ростова» эта победа стала четвертой подряд в чемпионате России, что является повторением клубного рекорда.

«Ростов» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 34 очка в 26 матчах. «Спартак» располагается на 10-й позиции с 31 очком после 26 игр.