Ваноли о поражении от «Ростова»: «Понимали, что после матча с ЦСКА будет непросто. Нужно извлечь из этого опыт»

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли прокомментировал поражение команды от «Ростова» (2:3) в матче 26-го тура Тинькофф РПЛ.

«Мы понимали, что после матча с ЦСКА нам будет непросто, но нам нужно было проявить больше внимания. Мы делали на этом акцент, но, к сожалению, не удалось. Это будет нам уроком. Нужно прибавлять и извлечь из этого опыт», — сказал в эфире канала «Матч Премьер» Ваноли.

«Спартак» с 31 очком в 26 матчах занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России.