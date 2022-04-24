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Ваноли о поражении от «Ростова»: «Понимали, что после матча с ЦСКА будет непросто. Нужно извлечь из этого опыт»

Главный тренер «Спартака» Ваноли прокомментировал поражение от «Ростова»
Иван Торопцев
Корреспондент
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Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли прокомментировал поражение команды от «Ростова» (2:3) в матче 26-го тура Тинькофф РПЛ.

«Мы понимали, что после матча с ЦСКА нам будет непросто, но нам нужно было проявить больше внимания. Мы делали на этом акцент, но, к сожалению, не удалось. Это будет нам уроком. Нужно прибавлять и извлечь из этого опыт», — сказал в эфире канала «Матч Премьер» Ваноли.

«Спартак» с 31 очком в 26 матчах занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 26-й тур
24 апр, 16:30. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)
Ростов
3:2
Спартак

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ЦСКА
Динамо

X2

21%

1.63

ТБ 1.5

18%

1.35

Обе забьют - да

16%

1.88
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Зенит

П2

26%

1.44

Ф2 (-1.5)

14%

2.12

ИТБ2 (1.5)

13%

1.44
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ростов 3
Спартак 2
Матч завершен

Обе забьют - да

24%

1.85

1X

15%

1.63

X2

14%

1.40
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Паоло Ваноли
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2
 Динамо 25 16 4 5 45-24 52
3
 Сочи 26 14 4 8 42-29 46
4
 ЦСКА 25 13 5 7 37-25 44
5
 Локомотив 25 11 8 6 37-32 41
6
 Краснодар 24 11 6 7 35-24 39
7
 Кр. Советов 26 11 5 10 33-30 38
8
 Ростов 26 9 7 10 44-44 34
9
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
10
 Спартак 26 8 7 11 30-36 31
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 Рубин 26 8 5 13 33-44 29
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15
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