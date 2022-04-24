Ваноли о поражении от «Ростова»: «Понимали, что после матча с ЦСКА будет непросто. Нужно извлечь из этого опыт»
Главный тренер «Спартака» Ваноли прокомментировал поражение от «Ростова»
Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли прокомментировал поражение команды от «Ростова» (2:3) в матче 26-го тура Тинькофф РПЛ.
«Мы понимали, что после матча с ЦСКА нам будет непросто, но нам нужно было проявить больше внимания. Мы делали на этом акцент, но, к сожалению, не удалось. Это будет нам уроком. Нужно прибавлять и извлечь из этого опыт», — сказал в эфире канала «Матч Премьер» Ваноли.
«Спартак» с 31 очком в 26 матчах занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России.
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|
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|25
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|
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|5
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|52
|
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|26
|14
|4
|8
|42-29
|46
|
4
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|25
|13
|5
|7
|37-25
|44
|
5
|Локомотив
|25
|11
|8
|6
|37-32
|41
|
6
|Краснодар
|24
|11
|6
|7
|35-24
|39
|
7
|Кр. Советов
|26
|11
|5
|10
|33-30
|38
|
8
|Ростов
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|9
|7
|10
|44-44
|34
|
9
|Ахмат
|26
|10
|2
|14
|31-37
|32
|
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|8
|7
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|30-36
|31
|
11
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|8
|5
|13
|33-44
|29
|
12
|Н. Новгород
|26
|7
|7
|12
|23-36
|28
|
13
|Химки
|26
|6
|10
|10
|30-42
|28
|
14
|Урал
|26
|5
|9
|12
|18-29
|24
|
15
|Уфа
|26
|4
|10
|12
|24-37
|22
|
16
|Арсенал
|26
|5
|6
|15
|25-52
|21
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30 тур
|23.04
|14:00
|
Урал – Уфа
|2 : 1
|23.04
|16:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|2 : 1
|23.04
|19:00
|
Сочи – Ахмат
|3 : 2
|24.04
|14:00
|
Рубин – Арсенал
|1 : 0
|24.04
|14:00
|
Химки – Кр. Советов
|4 : 1
|24.04
|16:30
|
Ростов – Спартак
|3 : 2
|24.04
|19:30
|
ЦСКА – Динамо
|- : -
|25.04
|19:00
|
Краснодар – Зенит
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|17
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|13
|
|
Федор Смолов
Динамо
|11
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|14
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|21
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
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