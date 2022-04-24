Сергей Иванов поделился ожиданиями от дерби ЦСКА — «Динамо»

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Представитель президента ЦСКА Сергей Иванов поделился ожиданиями от матча 26-го тура Тинькофф РПЛ против «Динамо».

«Чего жду от матча с «Динамо»? Ничего хорошего!» — заявил Иванов.

ЦСКА с 44 очками занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России. «Динамо» — второе с 52 баллами.

8 августа в первом круге матча третьего тура РПЛ «Динамо» победило ЦСКА (2:1).