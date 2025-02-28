Жена Карпина подтвердила, что тренер будет жить в Москве после ухода из «Ростова»

Супруга главного тренера сборной России Валерия Карпина Дарья рассказала, где он будет жить после ухода из «Ростова».

Она ответила положительно на вопрос одного из болельщиков желто-синих в соцсетях, который спросил будет ли Карпин жить в Москве.

25 февраля президент «Ростова» Арташес Арутюнянц объявил об уходе Карпина с поста главного тренера клуба. Он сообщил, что 56-летний специалист сосредоточится на работе в сборной России.