ЦСКА подпишет Вильягру из «Ривер Плейт»

Полузащитник «Ривер Плейт» Родриго Вильягра продолжит карьеру в ЦСКА, сообщает журналист Себастьян Срур.

По сведениям источника, 24-летний аргентинец подпишет контракт с московским клубом до 1 марта. ЦСКА приобретет 50 процентов прав на игрока за 4 миллиона долларов плюс один миллион бонусами.

В минувшем сезоне Вильягра провел за «Ривер Плейт» 15 матчей, в которых отметился результативной передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 5,5 миллиона евро.