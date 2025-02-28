Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2026
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ

Личка: «Если футболисты до сих пор между собой не сыграны, то мы дураки»

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка в интервью «СЭ» поделился мнением о смешанных составах команды на сборах.

— На сборах на турнире «Динамо» меньше всех играло сильнейшим составом. Разве команде не надо сыгрываться?

— Кому? Большинство футболистов в составе уже минимум полтора года вместе. Если они до сих пор между собой не сыграны, то мы дураки. Я еще могу понять, если это говорится о Касересе. В «Ланусе» были другие требования, ему надо адаптироваться в новом коллективе. Сейчас Глебов пришел, который не успел выйти в контрольном матче. А все остальные друг друга отлично знают. Что хотим в плане наработок — делаем на тренировках. Меня волнует не сыгранность, а другие вещи. Скажем, я чуть-чуть расстроился после игры с «Ростовом» (0:4). Вышли без эмоций, без желания победить. Но когда ты проигрываешь 0:3 после первого тайма, то хотя бы на второй надо разозлиться. Давайте попробуем забить один! Потом, может, получится стандарт — и ты уже в игре. А мы вышли на второй тайм, словно говоря: «Давайте, добейте нас». Еще Коля Комличенко не забил пенальти. Да, накануне была силовая работа. Понимаю, что устали, у меня ни к кому нет вопросов по работе на сборах. Но если ноги тяжелые, то должна включаться голова. Не бегать за мячом поодиночке, тратя силы, а или идти всем в прессинг, или уж тогда никому. Встань в среднем блоке и жди. При усталости надо в два раза больше думать. Коммуникация должна быть хорошей, а она вообще отсутствовала. Бегали, как дураки. Пропустили четыре, а могли и семь. Вот этот матч расстроил. В остальном нормально. У «Зенита» выиграли. Со «Спартаком» 60 минут была хорошая игра. С «Краснодаром» два тайма в норме. С «Локомотивом» 60 минут для меня — хорошая игра. Только забивать нужно. Команда, которая хочет атаковать, три матча без голов. Это плохо.

Марцел Личка и&nbsp;Данил Глебов.«Динамо» — команда джентльменов, а нужны хард-рок и хеви-метал». Личка — о Бителло, Глебове и борьбе за золото

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Марцел Личка
ФК Динамо (Москва)
Читайте также
Как Шестеркин, но с нюансом. Лучший вратарь КХЛ забросил шайбу в свои ворота
Головин больше не против перехода, Жедсон рискует уйти, Барко и Литвинов вышли из лазарета. Что происходит в «Спартаке» во время паузы на матчи сборных
«Роналду уже всем надоел! Видите, как сборная Португалии заиграла без него!» Мнение Барбозы
Популярное видео
Испания — Чехия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Испания — Чехия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Хорватия — Англия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Хорватия — Англия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Франция — Италия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Франция — Италия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Бельгия — Турция: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Бельгия — Турция: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Дания — Португалия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Дания — Португалия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Греция — Нидерланды: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Греция — Нидерланды: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Германия — Сербия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Германия — Сербия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Уэльс — Норвегия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Уэльс — Норвегия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Батраков: «Во время гимна ЛЧ чуть не прослезился»
Батраков: «Во время гимна ЛЧ чуть не прослезился»
Испания — Хорватия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Испания — Хорватия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Чехия — Англия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Чехия — Англия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Бельгия — Франция: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Бельгия — Франция: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Турция — Италия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Турция — Италия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Норвегия — Португалия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Норвегия — Португалия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Германия — Греция: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Германия — Греция: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Сербия — Нидерланды: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Сербия — Нидерланды: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Дания — Уэльс: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Дания — Уэльс: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Торпедо»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Торпедо»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
Англия — Испания: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Англия — Испания: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Чехия — Хорватия: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Чехия — Хорватия: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Ленинградец»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Ленинградец»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Урал»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Урал»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Енисей»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Енисей»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
Италия — Бельгия: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Италия — Бельгия: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Турция — Франция: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Турция — Франция: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза: главные материалы о трансферах, матчах и сборах клубов
«Краснодар» объявил об уходе Кастаньо в «Ривер Плейт»
Галактионов — об отсутствии трансферов: «Успех в том, что мы сохранили наш костяк»
«Зенит» пытался подписать Погба зимой, француз отказался
Селюк: «Отсутствие у «Локомотива» трансферов зимой им не во вред, у них достаточно футболистов»
«Спартаку» предлагали приобрести форварда «Рубина» Даку зимой
Перед самым закрытием трансферного окна в РПЛ Илича предлагали «Зениту»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Жена Карпина подтвердила, что тренер будет жить в Москве после ухода из «Ростова»

Личка — о демарше Бителло: «Он поступил неправильно»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости