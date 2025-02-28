Личка: «Если футболисты до сих пор между собой не сыграны, то мы дураки»
Главный тренер «Динамо» Марцел Личка в интервью «СЭ» поделился мнением о смешанных составах команды на сборах.
— На сборах на турнире «Динамо» меньше всех играло сильнейшим составом. Разве команде не надо сыгрываться?
— Кому? Большинство футболистов в составе уже минимум полтора года вместе. Если они до сих пор между собой не сыграны, то мы дураки. Я еще могу понять, если это говорится о Касересе. В «Ланусе» были другие требования, ему надо адаптироваться в новом коллективе. Сейчас Глебов пришел, который не успел выйти в контрольном матче. А все остальные друг друга отлично знают. Что хотим в плане наработок — делаем на тренировках. Меня волнует не сыгранность, а другие вещи. Скажем, я чуть-чуть расстроился после игры с «Ростовом» (0:4). Вышли без эмоций, без желания победить. Но когда ты проигрываешь 0:3 после первого тайма, то хотя бы на второй надо разозлиться. Давайте попробуем забить один! Потом, может, получится стандарт — и ты уже в игре. А мы вышли на второй тайм, словно говоря: «Давайте, добейте нас». Еще Коля Комличенко не забил пенальти. Да, накануне была силовая работа. Понимаю, что устали, у меня ни к кому нет вопросов по работе на сборах. Но если ноги тяжелые, то должна включаться голова. Не бегать за мячом поодиночке, тратя силы, а или идти всем в прессинг, или уж тогда никому. Встань в среднем блоке и жди. При усталости надо в два раза больше думать. Коммуникация должна быть хорошей, а она вообще отсутствовала. Бегали, как дураки. Пропустили четыре, а могли и семь. Вот этот матч расстроил. В остальном нормально. У «Зенита» выиграли. Со «Спартаком» 60 минут была хорошая игра. С «Краснодаром» два тайма в норме. С «Локомотивом» 60 минут для меня — хорошая игра. Только забивать нужно. Команда, которая хочет атаковать, три матча без голов. Это плохо.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|9
|6
|3
|0
|14-7
|21
|
2
|Спартак
|9
|6
|1
|2
|16-7
|19
|
3
|Динамо
|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
|
4
|ЦСКА
|9
|5
|4
|0
|15-9
|19
|
5
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
|
6
|Динамо Мх
|9
|4
|0
|5
|15-16
|12
|
7
|Рубин
|9
|2
|6
|1
|12-11
|12
|
8
|Балтика
|9
|3
|2
|4
|14-12
|11
|
9
|Крылья Советов
|9
|2
|5
|2
|13-14
|11
|
10
|Ахмат
|9
|2
|4
|3
|13-13
|10
|
11
|Оренбург
|9
|1
|6
|2
|7-10
|9
|
12
|Ростов
|9
|2
|2
|5
|10-17
|8
|
13
|Акрон
|9
|1
|5
|3
|11-18
|8
|
14
|Локомотив
|9
|1
|4
|4
|8-11
|7
|
15
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
|
16
|Факел
|9
|0
|3
|6
|6-13
|3
|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|- : -
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|- : -
|11.10
|19:30
|Рубин – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Александр Соболев
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|8
|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1