Личка: «Если футболисты до сих пор между собой не сыграны, то мы дураки»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка в интервью «СЭ» поделился мнением о смешанных составах команды на сборах.

— На сборах на турнире «Динамо» меньше всех играло сильнейшим составом. Разве команде не надо сыгрываться?

— Кому? Большинство футболистов в составе уже минимум полтора года вместе. Если они до сих пор между собой не сыграны, то мы дураки. Я еще могу понять, если это говорится о Касересе. В «Ланусе» были другие требования, ему надо адаптироваться в новом коллективе. Сейчас Глебов пришел, который не успел выйти в контрольном матче. А все остальные друг друга отлично знают. Что хотим в плане наработок — делаем на тренировках. Меня волнует не сыгранность, а другие вещи. Скажем, я чуть-чуть расстроился после игры с «Ростовом» (0:4). Вышли без эмоций, без желания победить. Но когда ты проигрываешь 0:3 после первого тайма, то хотя бы на второй надо разозлиться. Давайте попробуем забить один! Потом, может, получится стандарт — и ты уже в игре. А мы вышли на второй тайм, словно говоря: «Давайте, добейте нас». Еще Коля Комличенко не забил пенальти. Да, накануне была силовая работа. Понимаю, что устали, у меня ни к кому нет вопросов по работе на сборах. Но если ноги тяжелые, то должна включаться голова. Не бегать за мячом поодиночке, тратя силы, а или идти всем в прессинг, или уж тогда никому. Встань в среднем блоке и жди. При усталости надо в два раза больше думать. Коммуникация должна быть хорошей, а она вообще отсутствовала. Бегали, как дураки. Пропустили четыре, а могли и семь. Вот этот матч расстроил. В остальном нормально. У «Зенита» выиграли. Со «Спартаком» 60 минут была хорошая игра. С «Краснодаром» два тайма в норме. С «Локомотивом» 60 минут для меня — хорошая игра. Только забивать нужно. Команда, которая хочет атаковать, три матча без голов. Это плохо.