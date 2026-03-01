Стало известно время начала матча «Сочи» — «Спартак» 2 марта

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин в своем Telegram-канале написал, что перенесенный матч 19-го тура РПЛ «Сочи» — «Спартак» начнется в понедельник, 2 марта, в 14:00 мск.

Позднее в РПЛ объявили точное начало игры — в 15:00 мск.

РПЛ: матч «Сочи» — «Спартак» состоится 2 марта, начало в 15:00

Ранее в воскресенье, 1 марта, игра была перенесена по решению главного арбитра Евгения Буланова из-за объявления на территории Сочи режима беспилотной опасности.

Матч в Сочи должен был начаться в 16.30 мск, позднее стартовый свисток был перенесен на 17.30 мск.