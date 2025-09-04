Жемалетдинов стал игроком «Ахмата»

«Ахмат» объявил о подписании контракта с полузащитником Рифатом Жемалетдиновым.

28-летний футболист перешел в грозненский клуб на правах свободного агента до конца сезона-2025/26.

Последней командой Жемалетдинова был ЦСКА, который он покинул в июне. Также полузащитник выступал за «Локомотив» и «Рубин». За карьеру на его счету 275 матчей в официальных турнирах, в которых он забил 41 гол и отдал 32 голевые передачи. Также футболист сыграл 9 матчей за сборную России.

После 7 туров РПЛ «Ахмат» с 8 очками занимает 10-е место в турнирной таблице.