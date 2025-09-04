Источник: полиция вызвала на допрос 26 футболистов из РПЛ и ФНЛ по делу агента Андреева и «Крыльев Советов»

26 футболистов, выступающих в РПЛ и ФНЛ, были вызваны на допрос в полицию, сообщает инсайдер Иван Карпов.

Отмечается, что это связано с расследованием по делу в отношении агента Павла Андреева, которое инициировал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Губернатор репостнул данное сообщение в свой Telegram-канал.

Как утверждает журналист, в число этих футболистов в том числе вошли: Никита Салтыков («Локомотив»), Антон Зиньковский («Спартак»/«Сочи»), Александр Коваленко («Сочи»), Артем Соколов («Чайка»), Ян Гудков и Никита Никитенко (оба — «Челябинск»).

В декабре 2024 года Федорищев подал заявление в правоохранительные органы с просьбой проверить работу футбольных агентов по четырем уголовным статьям. В частности, он заявил, что Андреев благодаря работе с игроками «Крыльев Советов» извлекает прибыль в сотни миллионов рублей, которые идут из регионального бюджета.