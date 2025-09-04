Макеев о книгах для футболистов: «Некоторым будет полезно прочитать парочку»

Бывший защитник «Спартака» Евгений Макеев поделился с «СЭ» мнением об идее министра спорта РФ Михаила Дегтярева о повышении уровня образования молодых футболистов посредством чтения книг.

«Некоторым футболистам будет полезно прочитать парочку книжечек. Особенно подрастающему поколению, почему нет? Наверное, не стоит вводить это как что-то обязательное. Но прочтение книг — это нормально. Какую книгу я бы посоветовал? Произведение «Три товарища», — сказал Макеев «СЭ».

25 августа министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил, что Минспорта утвердит перечень рекомендуемых книг для российских футболистов.