Немецкий футболист хочет получить российский паспорт и играть в РПЛ

Полузащитник немецкого клуба «Ян Регенсбург» Макс Безушков близок к получению российского паспорта. Об этом сообщил агент футболиста Инго Хаспель.

«Макс Безушков близок к получению российского паспорта, — цитирует «РИА Новости» Хаспеля. — Рассчитываем, что это произойдет не позднее июня. Это качественный полузащитник, который постоянно играет за «Ян Регенсбург», редко получает желтые карточки. Он воспитанник «Штутгарта», у него есть опыт выступления в бундеслиге за «Айнтрахт». Макс здорово прибавил за последние два года в «Регенсбурге» — пришло время сделать следующий шаг. Безушков — футболист оборонительного плана, но он играет стратегическую роль в центре поля — он задает ритм действиям своей команды».

23-летний хавбек родился в семье выходцев из России. Он выступал за юношеские сборные Германии различных возрастов, участвовал в чемпионате Европы-2014 для футболистов не старше 17 лет и в Евро-2016 для игроков не старше 19 лет. В сезоне-2020/21 Безушков в составе «Ян Регенсбург» провел 33 матча и забил 3 гола во второй бундеслиге.

По словам Хаспеля, российские клубы уже интересовались возможностью перехода футболиста в премьер-лигу, и они двигаются в этом направлении.

Безушков бегло говорит по-русски, и, как подчеркнул агент, ему было бы интересно сыграть в РПЛ.