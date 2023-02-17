Желько Петрович считает, что «Спартак» не сможет сдвинуть «Зенит» с первого места

Черногорский тренер Желько Петрович уверен, что «Зенит» в очередной раз станет чемпионом.

«Не думаю, что «Спартак» с Абаскалем сможет сдвинуть «Зенит» с первого места, команда из Питера слишком сильна. Их стратегия дает плоды уже много лет, у них достаточно денег. Конечно, и «Зениту» в текущих обстоятельствах будет сложно находить футболистов из Западной Европы. Но разница в том, что если они хотят, они покупают лучших футболистов на российском рынке. «Зенит» есть «Зенит». Ха, «Спартаку» будет очень сложно», — приводит слова Петровича «РБ Спорт».

После 17 туров чемпионата «Спартак» располагается на второй строчке турнирной таблицы РПЛ, имея в активе 36 очков и отставая на шесть баллов от «Зенита».