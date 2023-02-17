Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 12:53

ЦСКА и Щенников не ведут переговоры по продлению контракта

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

ЦСКА не ведет переговоров с Георгием Щенниковым насчет продления контракта.

«На данный момент нет никаких переговоров между ЦСКА и Георгием Щенниковым по продлению контракта. Пока у футболиста действующее соглашение и он работает в полную силу на сборах. Надеюсь, ясность наступит весной. Щенников сверхмотивирован. У него был неудачный летний сбор из-за травмы. Поэтому Георгий не смог войти в основных кондициях в первую часть чемпионата. На зимних сборах Щенников выкладывается на двести процентов. Это профессионал до мозга и костей. Сейчас все зависит от тренерского штаба. Видит ли его в дальнейшей перспективе Федотов или нет, но пока некорректно приходить в ЦСКА и общаться насчет продления контракта», — приводит слова источника Sport24.

31-летний защитник является воспитанником ЦСКА, за основную команду выступает с 2009 года. В сезона-2022/23 футболист провел пять матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Большую часть сезона он восстанавливался от травмы.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-02-17-tsska-i-shchennikov-ne-vedut-peregovory-po-prodleniyu-kontrakta
Георгий Щенников
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Плющенко пригрозил исходом своих учениц за рубеж. Что это значит?
Плющенко раскритиковал российское судейство и пригрозил переходом спортсменов в другие страны
ФСБ предотвратила теракт на химпредприятии в Калужской области
В Польше потребовали от прибывших в страну бандеровцев вернуться на Украину
Зеленский оценил тактику российской спецоперации
Во Франции назвали «наименее сумасшедшую» страну в вопросе поставок оружия Киеву
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Желько Петрович считает, что «Спартак» не сможет сдвинуть «Зенит» с первого места
«Химки» сыграли вничью в товарищеском матче с командой из Казахстана
Худяков: «Машину купил. Теперь выплачиваю ипотеку за квартиру»
«Зенит» и иранский «Сепахан» заключили обновленное соглашение о сотрудничестве
Худяков: «Знаю, что мной интересовался клуб из Германии. Хотел бы поиграть в Европе»
РФС обжаловал в суде решение CAS оставить в силе санкции ФИФА и УЕФА
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Химки» сыграли вничью в товарищеском матче с командой из Казахстана

Желько Петрович считает, что «Спартак» не сможет сдвинуть «Зенит» с первого места
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости