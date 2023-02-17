Дугалич заявил, что «Тосно» не полностью расплатился с долгами перед футболистами

Бывший защитник «Тосно» Раде Дугалич рассказал о том, что клуб не полностью расплатился с долгами перед футболистами.

«В первый год у клуба было все. Мы вышли в РПЛ, закрепились. Первые шесть месяцев все шло гладко, но потом начались проблемы с зарплатой, не платили премиальные. И «Тосно» посыпался, хотя на Кубок России нас хватило. Обещали со всеми расплатиться, но в итоге мы не получили, если не ошибаюсь, три-четыре зарплаты, а также премиальные за весь год. Нам многие говорили о том, что «Тосно» останется в РПЛ, все будет хорошо, но спустя два месяца мы узнали, что клуб стал банкротом. Вот так история «Тосно» и закончилась. За счет чего «Тосно» доигрывал свой сезон в РПЛ? Первые полгода вообще не было никаких сложностей, а вот во второй части сезона в РПЛ появились трудности, но мы сами решили, что сезон надо обязательно доиграть до конца», — приводит слова Дугалича Metaratings.ru.

Сербский защитник выступал за «Тосно» с 2016 по 2018 год. За команду из Ленинградской области он провел 71 матч, отметившись в них четырьмя голами и семью результативными передачами. В июне 2018 года «Тосно» официально прекратил свое существование.