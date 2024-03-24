Желько Петрович — о ситуации Промеса: «Невероятная глупость со стороны Квинси»

Бывший тренер «Анжи» Желько Петрович прокомментировал ситуацию нападающего «Спартака» Квинси Промеса.

«Невероятная глупость со стороны Промеса. Он знал, что его будущее на волоске. В такой ситуации ты не захочешь создавать себе дополнительные проблемы. Но в футболе случаются странные вещи. Квинси не мог не знать, что в Эмиратах все очень строго, знаю это не с чьих-то слов. Когда я тренировал «Аль-Шабаб», тоже попал в аварию. Я ехал на зеленый свет и в меня врезались. При этом меня пытались сделать виноватым, я звонил в клуб, приезжал специальный человек. И только после этого другая сторона признала свою вину. Но если бы у меня никого не было в Эмиратах, виноватым сделали бы меня. И Квинси не имел права делать ничего подобного, теперь он в очень сложной ситуации», — приводит слова Петровича «РБ Спорт».

Промес находится в заключении в ОАЭ, дожидаясь экстрадиции в Нидерланды. Ранее суд Амстредама приговорил Промеса к 7,5 года тюрьмы за нападение на родственника и участие в наркотрафике.