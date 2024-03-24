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Желько Петрович — о ситуации Промеса: «Невероятная глупость со стороны Квинси»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший тренер «Анжи» Желько Петрович прокомментировал ситуацию нападающего «Спартака» Квинси Промеса.

«Невероятная глупость со стороны Промеса. Он знал, что его будущее на волоске. В такой ситуации ты не захочешь создавать себе дополнительные проблемы. Но в футболе случаются странные вещи. Квинси не мог не знать, что в Эмиратах все очень строго, знаю это не с чьих-то слов. Когда я тренировал «Аль-Шабаб», тоже попал в аварию. Я ехал на зеленый свет и в меня врезались. При этом меня пытались сделать виноватым, я звонил в клуб, приезжал специальный человек. И только после этого другая сторона признала свою вину. Но если бы у меня никого не было в Эмиратах, виноватым сделали бы меня. И Квинси не имел права делать ничего подобного, теперь он в очень сложной ситуации», — приводит слова Петровича «РБ Спорт».

Промес находится в заключении в ОАЭ, дожидаясь экстрадиции в Нидерланды. Ранее суд Амстредама приговорил Промеса к 7,5 года тюрьмы за нападение на родственника и участие в наркотрафике.

Источник: РБ Спорт
Квинси Промес
ФК Спартак (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
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2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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29.03 19:30
Динамо – Ростов
 - : -
30.03 14:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
30.03 16:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Балтика – Пари НН
 - : -
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Спартак – Урал
 - : -
31.03 14:00
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 - : -
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Рубин – Ахмат
 - : -
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