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Сегодня, 14:35

Миладинович рассказал, кто из российских игроков мог бы заиграть в Европе

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Бывший защитник «Сочи» Иван Миладинович ответил на вопрос, какие российские игроки могли бы перейти в европейский клуб.

На данный момент в топ-5 лигах Европы выступают 4 россиянина – Алексей Миранчук («Аталанта»), Александр Головин («Монако»), Далер Кузяев («Гавр») и Арсен Захарян («Реал Сосьедад»).

«Пиняев. Также мне нравится игра Глушенкова, надеюсь, у него больше не будет проблем из-за травм. Кирилл Кравцов из «Сочи». Мостовой из «Зенита». Мне кажется, молодое поколение в России, которое как раз подрастает, все изменит, у этих парней есть потенциал», цитирует Миладиновича «РБ Спорт».

8 марта сообщалось, что фланговый полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой отказался от перехода в «Тулузу» летом 2023 года. Трансфер 26-летнего россиянина во французский клуб сорвался из-за разногласий по личным условиям контракта.

Ранее председатель правления «Зенита» Александр Медведев заявлял, что клуб готов рассмотреть вариант с продажей Мостового в европейский клуб по окончании сезона-2023/24, если за футболиста предложат больше 15 миллионов евро.

Источник: «РБ Спорт»
Андрей Мостовой
Иван Миладинович
Сергей Пиняев
Кирилл Кравцов
Футбол
РПЛ
Максим Глушенков
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
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29.03 19:30
Динамо – Ростов
 - : -
30.03 14:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
30.03 16:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
30.03 17:30
Балтика – Пари НН
 - : -
30.03 19:00
Спартак – Урал
 - : -
31.03 14:00
Факел – Оренбург
 - : -
31.03 16:30
Рубин – Ахмат
 - : -
31.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 - : -
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Матео Кассьерра

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Зенит

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Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

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Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
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Константин Тюкавин

Динамо

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Квинси Промес

Спартак

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Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

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И К Ж
Виктор Александров

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Пари Нижний Новгород

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Брайан Мансилья

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Виктор Мелехин

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