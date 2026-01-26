«Зенит» второй раз разгромил «Шанхай Порт» на зимних сборах

«Зенит» одержал крупную победу над «Шанхай Порт» в товарищеском матче на первом зимнем сборе — 6:0. Игра проходила на стадионе «Халифа» в Эр-Райяне (Катар), который принимал игры чемпионата мира-2022.

У сине-бело-голубых дубль оформил Александр Ерохин, также голы забили Александр Соболев, Андрей Мостовой, Даниил Кондаков и Матвей Иванов.

Команды также встречались 22 января — в том матче «Зенит» разгромил «Шанхай Порт» со счетом 4:1.

«Зенит» ушел на зимнюю паузу на втором месте в турнирной таблице чемпионата России-2025/26. «Шанхай Порт» стал победителем китайской Суперлиги в сезоне-2025. Команда в борьбе за золотые медали на 2 очка опередила «Шанхай Шэньхуа», который возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий.

Товарищеские матчи. Клубы. .

26 января, 11:00. Халифа (Эр-Райян)

Товарищеский матч

«Зенит» (Россия) — «Шанхай Порт» (Китай) — 6:0 (2:0)

Голы: Мостовой, 19 (1:0). Соболев, 45 (2:0). Кондаков, 51 (3:0). Ерохин, 56 (4:0). Ерохин, 74 (5:0). Иванов, 84 (6:0).

«Зенит»: Москвичев (Кержаков, 46), Дивеев (Дуглас Сантос, 46), Нино (Адамов, 46), Вега (Алип, 46), Мостовой (Дркушич, 46. Караваев, 74), Глушенков (Эракович, 46), Барриос (Ерохин, 46), Соболев (Вендел, 46), Луис Энрике (Михайлов, 46), Педро (Кондаков, 46. Иванов, 74), Мантуан (Касаджиков, 46).

26 января. Эр-Райян. Стадион «Халифа».