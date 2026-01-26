«Рубин» всухую обыграл «Стругу» в товарищеском матче

«Рубин» победил «Стругу» из Северной Македонии в товарищеском матче на учебно-тренировочных сборах — 2:0. Игра проходила в турецком Белеке.

На 69-й минуте защитник северомакедонской команды Лассана Диако отправил мяч в свои ворота. На 73-й минуте отличился форвард казанцев Энри Мукба.

Следующий товарищеский матч «Рубин» проведет 31 января против боснийского «Бораца».

Казанская команда набрала 23 очка в 18 турах чемпионата России-2025/26 и занимает седьмое место в таблице.

Товарищеские матчи. Клубы. .

26 января, 11:30. ()

Товарищеский матч

«Рубин» (Россия) — «Струга» (Северная Македония) — 2:0 (0:0)

Голы: Диако, 69 — в свои ворота (1:0). Мукба, 73 (2:0).

«Рубин»: Нигматуллин (Ставер, 46), Вуячич (Грицаенко, 46), Тесленко (Нижегородов, 46), Арройо (Лобов, 46), Рожков (Зотов, 46), Иванов (Ломовицкий, 46), Кузяев (Апшацев, 46), Ходжа (Чумич, 46), Васильев (Йочич, 46), Моторин (Кузнецов, 46), Шабанхаджай (Мукба, 46).

26 января.