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Сегодня, 13:19

В «Ахмате» заявили, что в клубе не возникло проблем с получением Fan ID

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался о ситуации с оформлением Fan ID в команде.

«Мы оформили паспорт болельщика. Все оформили — и персонал, и футболисты, никаких проблем ни у кого не возникло. У всех есть полученные документы», — сказал Айдамиров «СЭ».

В третьем туре «Ахмат» на выезде встретится с «Сочи». Матч пройдет с использованием Fan ID.

21 июня РПЛ сообщила, что карта болельщика будет обязательна для посещения пяти стадионов в сезоне-2022/23: «Фишт» (арена «Сочи»), «Екатеринбург Арена» («Урал»), «Ростов Арена» («Ростов»), «Нижний Новгород» и «Солидарность Самара Арена» («Крылья Советов»). В заявлении лиги также уточняется, что проект с картой болельщика распространится на остальные стадионы во второй части сезона-2022/23.

ФК Ахмат
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