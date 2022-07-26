В «Ахмате» заявили, что в клубе не возникло проблем с получением Fan ID

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался о ситуации с оформлением Fan ID в команде.

«Мы оформили паспорт болельщика. Все оформили — и персонал, и футболисты, никаких проблем ни у кого не возникло. У всех есть полученные документы», — сказал Айдамиров «СЭ».

В третьем туре «Ахмат» на выезде встретится с «Сочи». Матч пройдет с использованием Fan ID.

21 июня РПЛ сообщила, что карта болельщика будет обязательна для посещения пяти стадионов в сезоне-2022/23: «Фишт» (арена «Сочи»), «Екатеринбург Арена» («Урал»), «Ростов Арена» («Ростов»), «Нижний Новгород» и «Солидарность Самара Арена» («Крылья Советов»). В заявлении лиги также уточняется, что проект с картой болельщика распространится на остальные стадионы во второй части сезона-2022/23.