Ведущий «Что? Где? Когда?» назвал Карпина главным тренером «Динамо»

Ведущий телеигры «Что? Где? Когда?» Борис Крюк назвал Валерия Карпина новым главным тренером «Динамо» в эфире выпуска 13 июня.

В ходе выпуска Крюк представил 56-летнего специалиста новым главным тренером московского клуба. Карпин представляет на телеигре букмекерскую компанию, которая является спонсором и передачи, и московского клуба.

В прошедшем сезоне «Динамо» заняло пятое место в турнирной таблице РПЛ. Бело-голубые завершали сезон под руководством исполняющего обязанности главного тренера Ролана Гусева, который возглавил команду после ухода Марцела Лички.