«Зенит» — «Урал»: Ахметов, Артур и Педро выйдут в старте

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«Зенит» и «Урал» объявили стартовые составы перед товарищеским матчем. Питерский клуб сыграет в специальной форме, посвященной полному снятию блокады Ленинграда.

«Зенит»: Адамов, Фернандес, Эракович, Алип, Сантос, Барриос, Вендел, Ахметов, Артур, Педро, Кассьерра.

Запасные: Васютин, Черный, Бардачев, Васильев, Коваленко, Мостовой.

«Урал» не опубликовал стартовый состав. Игра начнется в 17.00 мск.