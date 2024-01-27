Рауль Рианчо: «Дело Промеса — удар по репутации «Спартака»

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо отреагировал на информацию, что прокуратура Нидерландов потребовала приговорить полузащитника красно-белых Квинси Промеса к девяти годам лишения свободы.

«Очень жаль, что с хорошим футболистом приключилась такая плохая история. Но нужно понимать, что все люди равны перед законом и, если все это действительно правда, то решение суда нужно исполнять. Безусловно, дело Промеса — удар по репутации «Спартака». Это плохая новость как для команды, так и для всего российского футбола», — приводит слова Рианчо «РБ Спорт».

В текущем сезоне Промес провел за «Спартак» 21 матч во всех турнирах, забил 8 голов и отдал 8 результативных передач.