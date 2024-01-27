«Зенит» сыграет в специальной форме, посвященной полному снятию блокады Ленинграда

«Зенит» представил специальную форму, которая посвящена полному снятию блокады Ленинграда.

«27 января 2024 года Санкт-Петербург отмечает юбилей одной из важнейших дат в истории города — восьмидесятилетие со дня полного снятия блокады Ленинграда. Игровая форма выполнена без нанесения логотипов спонсоров — тем самым каждый из партнеров клуба отдает дань памяти защитникам Ленинграда, подчеркивая вневременную историческую важность события, которому она посвящена», — говорится в сообщении клуба.

«Зенит» сыграет в специальной форме в товарищеском матче против «Урала», который пройдет сегодня в Абу-Даби и начнется в 17:00 мск.